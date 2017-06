Misir fironları yerlilərimiz imiş? İsveç və alman genetikləri bu fikirdədirlər – Hətta onları klonlaşdırmaq istəyirlər

Hurriyyet.org xəbər verir ki, Maks Pank institutunda (Max Planck Institute for the Science of Human History) və Tyubingen universitetində (University of Tuebingen) çalışan alman alimlər 3500-1500 yaşları olan 90 misirlinin mumyalarındakı genləri qismən bərpa edə biliblər. Həmin genləri araşdıran alimlər bu nəticəni əldə ediblər: qədim misirlilər afrikalı olmayıblar. Onların bir qismi türk, digərləri cənubi avropalı, bir başqaları isə indiki İsrail, İordaniya, Suriya, Livan, Gürcüstan və Abxaziya ərazilərindən gəlmə olublar.

Bundan bir qədər əvvəl isə Sürixdə yerləşən iGENEA geneoloji mərkəzindən olan bioloqlar analoji tədqiqatlar aparıblar. Onlar cəmi bir mumiyadan götürülmüş genetik materialı tədqiq ediblər. Amma bu, elə-belə mumiya yox, firon Tutanhamonun nəşi olub. Onun DNT-sini sol çiyni ilə sol ayağındakı sümük toxumalarından götürüblər.

iGENEA mütəxəssisləri gənc fironla müasir avropalıların genlərini müqayisə ediblər. Orta hesabla avropalı kişilərin yarısı – “tutanhamonlar”dırlar. Bəzi ölkələrdə, məsələn Böyük Britaniya, İspaniya və Fransada isə bu tipin payı 60-70 faizə çatır.

DNT-ni qaploqruplarla müqayisə ediblər – bu qruplara DNT-nin demək olar ki, dəyişməz şəkildə nəsildən-nəsilə ötürülən fraqmentləri daxildir. Fironun qohumlarını “ələ verən” R1b1a2 adlı ümumi qaploqrup olub.

Alimlər vurğulayırlar: Avropa kişiləri arasında bu dərəcədə geniş yayılmış, Tutanhamon R1b1a2 genetik koduna müasir misirlilər arasında olduqca nadir hallarda rast gəlinir. Onun daşıyıcılarının payı bir faizi keçmir.

iGENEA elmi mərkəzinin direktoru Roman Şolts heyrətini gizləmir: “Axı, Tutanhamonun genetik avropalı olması çox maraqlıdır, elə deyilmi?”

İsveçrəlilərin və almanların genetik tədqiqatı bir daha isbat etdi ki, müqasir misirlilərin əksər hissəsi – fironların dəyişilmiş xələfləri deyillər. Sadəcə, onlarla özlərinin qədim hökmdarları arasında demək olar ki, ümumi heç nə yoxdur. Bu da Misir cəmiyyətinin müəyyən xüsusiyyətlərini izah eləmiş olur.

Fironlar – yerli xalqdan deyilmiş.

Şolts deyib: “Hesab edirəm ki, Misir hökmdarlarının və avropalıların ümumi əcdadları təqribən 9500 il bundan əvvəl Qafqazda yaşayıblar. 7 min il bundan əvvəl onların birbaşa əcdadları Avropaya səpələniblər. Kimsə Misirə qədər gedib çıxıb və firon ola bilib. Belə çıxır ki, Tutanhamun ən ulu əcdadları özləri də Qafqaz millətindən olublar”.

Bir vaxt gələcək, onlar diriləcəklər. Özlərinin də arzuladıqları kimi

Tyuningen universitetindən olan paleogenetik Yohannes Krauze (Johannes Krause), “Nature Communications” adlı jurnaldakı məqaləsində yazıb ki, 151 mumiyadan üçünün üzərində işləyərkən, onlardan birinin genini tamamilə bərpa eləmək mümkün olub. Onların DNT-si yaxşı qalıb. Alimin dediyi kimi, bizim dövrümüzə gəlib çıxıb. Misirin isti iqliminə, sərdabələrdəki yüksək rütubətə və mumiyalaşdırıcı kimyəvi vasitələrə rəğmən “salamat qalıb”.

Genomun bərpası – uzaq perspektivdə belə olsa, onun sahibinin bərpası demək ola bilər. Klonlaşdırma yolu ilə. Bu isə, necəsə, nə vaxtsa, ölülər arasından qayıtmaq fikrində olan qədim misirlilərin arzusunun gerçəkləşməsi deməkdir. Onlar məhz bunun xatirinə mumiyalara çevrilmişdilər. Sanki, bədənlərinin və sümüklərinin qalıqlarının nə vaxtsa işə yarayacağını əvvəlcədən bilirmişlər.

P.S. Xatırladaq ki, dünyaca məşhur norveçli səyyah, tədqiqatçı Tur Heyerdal da avropalı norveçlilərin kökünün məhz Qafqazdan, Azərbaycandan olduğunu iddia edirdi.