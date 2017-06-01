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Prezident bir qrup hərbi qulluqçunu təltif etdi - 4 POLKOVNİKƏ GENERAL RÜTBƏSİ VERİLDİ - TAM SİYAHI

    • Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam verib.

    Hurriyyet.org xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib:

    polkovnik Ağayev Zakir Samiddin oğlu

    polkovnik Əliyev Azər Əli oğlu

    polkovnik Nəcəfov Hilal Əlimurad oğlu

    polkovnik Salahov Füzuli Zəbiş oğlu.

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    Prezidentin digər sərəncamı ilə isə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilib:

    "Əməkdar hüquqşünas”

    Kişiyev Rauf İsmayıl oğlu – polkovnik

    "Əməkdar həkim”

    Tağıyev Tofiq Tağı oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı.

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    Prezidentin başqa bir sərəncamına görə isə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə və Azərbaycan Ordusunun qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

    3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

    Əliyev Natiq Avıl oğlu – general-mayor

    Əmirağayev İslam Şixzadə oğlu – polkovnik

    “Vətən uğrunda” medalı ilə

    Mənsimov Tehran Cavid oğlu – polkovnik

    Seyfullayev Kutais Qüdrət oğlu – polkovnik

    Hətəmov Baba Ələmdar oğlu – polkovnik-leytenant

    Nəciyev İlqar Rəşid oğlu – polkovnik-leytenant

    Nuriyev Xizri Əhməd oğlu – mayor

    “İgidliyə görə” medalı ilə

    Cəlalov Zaur Alxaz oğlu – polkovnik

    Fərhadov Cavid Mövlud oğlu – polkovnik-leytenant

    Həsənov Anar Yaqub oğlu – polkovnik-leytenant

    Şıxəliyev Aydın Bəhman oğlu – polkovnik-leytenant

    Eynullayev Əli Höküməli oğlu – gizir

    Şıxəliyev Səftər Tapdıq oğlu – gizir

    “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

    Eyyubov Teymur Tərlan oğlu – general-mayor

    Bəkirov Sübhan Kamal oğlu – polkovnik

    Həsənov İlqar Məhər oğlu – polkovnik

    Həsənov Məhərrəm Əşir oğlu – polkovnik

    Quliyev Əziz Qədir oğlu – polkovnik

    Pənahov Elşad İslam oğlu – polkovnik

    Ağakişiyev Asif Əli oğlu – polkovnik-leytenant

    Mirzəyev Aşur Hacıağa oğlu – polkovnik-leytenant

    Mirzəyev Anar Mehman oğlu – mayor

    Baxşəliyev Nizami Fizuli oğlu – baş leytenant.


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