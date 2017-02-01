Hurriyyet.org-un məlumatına görə, Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında keçirilən elektron ticarət əməliyyatlarını gedişində WTI neftinin qiyməti 1 barelə görə 0,10 dollar və ya 0,21% artaraq 47,39 dollar təşkil edib.
Neftin son qiyməti
- Bugün, 10:06
- Xəbər lenti / İqtisadiyyat / Qalereya
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ICE London qitələrarası birjasında Brent markalı neftin 1 barelinin qiyməti 0,19 dollar və ya 0,36% azalaraq 52,15 dollar olub.
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