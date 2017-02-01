Hurriyyet.org-un məlumatına görə, Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında keçirilən elektron ticarət əməliyyatlarını gedişində WTI neftinin qiyməti 1 barelə görə 0,10 dollar və ya 0,21% artaraq 47,39 dollar təşkil edib.